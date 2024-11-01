Asgari ücret zammı bütün çalışanları etkileyecek! Tüm ödemeler değişiyor

Gözler milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde. 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler aralık ayında başlayacak ve yeni ücret 31 Aralık'a kadar belli olacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte birçok ödemeler de yükselecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücretle birlikte artacak ödemelerle ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Erdem'in yazısından detaylar:

Yaklaşık 1 ay sonra asgari ücret ile ilgili görüşmeler başlayacak. Asgari Ücret Tespit komisyonu aralık ayında 3 ya da 4 toplantı yaptıktan sonra yeni rakamı kamuoyuna açıklayacak ve yeni en düşük ücret 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'de brüt asgari ücret birçok ödemenin, borçlanmanın ve ödeneğin de hesaplanmasında kullanılıyor. Bu yüzden belirlenecek asgari ücret sadece işçilerin alacağı maaşları değil milyonları ilgilendiren birçok ödemeyi de değiştirecek. Bu değişikliklerin arasında işsizlik maaşı, en düşük rapor parası, Bağ-Kur SSK primleri, doğum borçlanmaları da yer alacak. Özellikle asgari ücret üzerinden hesaplanan ödenekler milyonlarca vatandaşı gelirini artırırken, bazı borçlanma ve prim ödemeleri de yükseltecek. Burada erken davranmak avantaj haline gelecek.

ÜCRETLER GENEL SEVİYESİNİN ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE OLMASI GEREKİYOR

Her konuşmamda vurgulamaya çalıştığım bir konu var. Asgari ücret bir geçim ücreti olarak belirlenmiyor. Yani Türkiye'de geçinmek için bu ücret yeterli diye bir açıklama yapılmıyor. Asgari ücrete bu misyon yüklenmeye çalışılıyor. Oysa asgari ücret adından da anlaşılacağı gibi bir geçim ücreti değil 'bundan daha az maaş ödeyemezsiniz, bundan daha yüksek ödeyin' diye belirlenen bir gösterge rakamı. Ancak Türkiye'de 'işçinize bunu verin' gibi bir rakam belirleniyormuş algısı olduğu için asgari ücretli sayımız fazla görünüyor. Bunda gerçek rakamın saklanıp asgari ücretten gösterilme hilesinin de etkisi var. Dolayısıyla ücretler genel seviyesinin asgari ücretin üzerinde olması gerekiyor.

Bunun yanında asgari ücret sadece maaşları değil birçok değişkenin de parametresini oluşturuyor. Ödemeler, primler, gelirler, bazı ödeneklerin gelir kriterleri hep asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Şimdi bunlara tek tek bakalım…

TÜM ÖDEMELER DEĞİŞİYOR?

ASGARİ ÜCRET İLE HEPSİ DEĞİŞİYOR

Özel sektörde asgari ücrete yapılan artış sadece bu rakamı alanların değil tüm çalışanların gelirini etkiliyor. İşyerlerinde tüm maaşlar asgari ücret artışıyla birlikte yükseltiliyor.

VERGİ DIŞI KAZANÇ MİKTARLARI YÜKSELECEK

Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. Asgari ücrete yapılan artışla birlikte vergi dışı tutulan kazanç miktarları da yükselecek. Maaşını brütten anlaşan birçok çalışan açısından daha az vergi ve daha çok net maaş anlamına gelecek.

Asgari ücretle birlikte tazminatlar da artacak

TAZMİNATLAR ARTIYOR

Asgari ücretli çalışanlar için 2024 yılı ile 2025 yılı arasında kıdem tazminatı miktarları da artmış olacak. Ocak ayından sonra tazminat yeni asgari ücretin brütü üzerinden hesaplanacağı için daha yüksek tazminat alınacak.

RAPOR PARASI DA YÜKSELİYOR

İş kazası ya da meslek hastalığı geçirenler, ya da hastalığı sebebiyle çalışamayanlar için ödenen rapor paralarının en düşük miktarı da asgari ücret ile birlikte artmış olacak.

ANNENİN İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ...

Doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 112 gün izin kullanan annelerin alacağı en düşük iş göremezlik ödeneği de Ocak ayı itibariyle yükselmiş olacak.

Yarı zamanlı çalışan anneye ödenek

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE ÖDENEK

Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan anneler iş yerlerinden yarım maaş alırken kalan kısmı asgari ücret üzerinden İŞKUR'dan alıyor. Böylece şeni ödenekler yüksekten hesaplanacak

STAJYER ÜCRETİ DE YENİLENECEK

Stajyerlerin staj sırasında aldıkları ücretler de brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor. Yeni zamla bu rakamlar da yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞİYOR

İşsizlik maaşı hesaplanırken en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yüksek te yüzde 80'i oluyor. Yeni asgari ücrete göre işsizlik maaşı da değişecek.

BES DEVLET KATKISI LİMİTİ YÜKSELECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yıllık olarak en yüksek rakam asgari ücrete göre belirleniyor. Yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı üst limiti bulunuyor. Bu limitte yükselmiş olacak.

Asgari ücret gelirler kadar yapılacak bazı ödemeleri de belirliyor

BORÇLANMA RAKAMLARI ARTACAK

Asgari ücret gelirler kadar yapılacak bazı ödemeleri de belirliyor. Buna göre özellikle borçlanma rakamları artacak. Bu yüzden prim satın alacak sigortalıların aralık sonuna kadar başvurmaları gerekiyor. Başvuruda ödeme yapılmadığı için 2 aylık bir süre bekleniyor. Bu yüzden başvuruyu yapmak en az yüzde 30-40 daha öz ödemek anlamına geliyor. İŞte asgari ücretin artıracağı bazı ödemeler.

DOĞUM BORÇLANMASI

Annelerin sigortadan sonraki doğumları için prim satın alma hakları bulunuyor. Bu sayede 2160 gün kazanılıyor. Bu prim ödemeleri brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödemeyle başlıyor. Bu yüzden Ocak ayında bu rakamlar da artacak.

ASKERLİK, YURT DIŞI BORÇLANMALARI DEĞİŞİYOR

Annelerde olduğu gibi erkekler de askerlikte geçen süreleri satın alarak primlerine ekliyor. Yine gurbetçiler yurtdışı günlerini borçlanıyor. Askerlik borçlanması asgari ücretin yüzde 32'sinden başlarken yurtdışı borçlanmalar yüzde 45'inden başlıyor. Bu rakamlar da asgari ücret ile birlikte artacak. Ev hanımlarının her ay ödediği isteğe bağlı sigorta primleri de asgari ücretle birlikte artacak.

GSS PRİMLERİ YÜKSELECEK

Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödemesi de brüt asgari ücrete göre belirlendiğinden bu ödemeler de Ocak ayında artacak. Esnafın ödediği Bağ-Kur ve işverenlerin çalışanlar için ödediği 4A (SSK) primleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.