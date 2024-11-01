Ev satışında yeni oyun! İlanlarda "sil-ekle" yöntemi

Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası fahiş şekilde artan kira ve ev fiyatlarına karşı alınan önlemler ve yapılan sıkı takip son dönemlerde dikkat çekiyor. Ticaret Bakanlığı, ilana koyulan evlerin fiyatlarında fahiş şekilde artış tespit ederse ilgili emlak işletmelerine ceza kesiyor. Geçtiğimiz haftalarda "konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı" ile ilgili haberlerin ardından bu şekilde artış yapan emlakçılara 100 bin TL ceza kesildi. Eylül ayında tespit edilen toplam 117 emlakçıya kesilen ceza 11 milyon 700 bin TL oldu.

ESKİYİ SİL FAHİŞ FİYATLI YENİ İLAN GİR

Denetim ve cezalardan kaçmak isteyen bazı emlakçıların ise yeni yöntemler bulduğu ortaya çıktı. Bazı emlakçıların mevcut ilan üzerinden artış yerine eski ilanı silip aynı evi yeniden ilana koyarak fiyatını artırdığı tespit edildi.

EV SAHİPLERİNE DE CEZA KESİLSİN

Son dönemde artan bu yöntemle ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, emlakçıların yakalanmamak için ilan fotoğraflarını da değiştirdiğini belirtirken; genel olarak ev sahiplerinin bu artışlar talep ettiği belirtildi. Yetkililer, emlakçıların yanı sıra fiyat artışı talep eden ev sahiplerine de ceza kesilmesi gerektiğini belirtti.

SON TARİH 1 OCAK!

Diğer taraftan emlak ilanlarında yeni dönem 1 Ocak itibarıyla başlayacak. 15 Eylül'den itibaren devreye alınan ve 1 Ocak 2025 sonrasında zorunlu olacak olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek ve taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak.

Bu uygulama sonrası "sil-yeniden ekle" yöntemi de sona erecek. İlan Doğrulama Sistemi'nde taşınmaz numarası üzerinden ilan girilecek ve Bakanlık bu numara üzerinden kontrolleri sağlayacak.

BAKANLIK DENETİMLERİ NASIL YAPIYOR?

Hürriyet'in haberine göre Bakanlık yetkilileri de uyguladıkları denetimler ve kestikleri cezalarla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer, "Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere bakanlığımızca çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarında yer alan konut ilanları ile ilgili olarak rutin şekilde veriler alınmaktadır. Söz konusu ilanlarda, ekonomik anlamda izah edilemeyen manipülatif fiyat artışlarının -bir başka deyişle kısa bir zaman diliminde yüzdesel olarak yüksek oranlı fiyat değişimlerinin- olup olmadığı titizlikle incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken ilana konu taşınmazın vasfında ve özelliklerinde fiyat artışına yol açabilecek bir değişikliğin olup olmadığı da göz önüne alınmaktadır. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerimiz neticesinde, vatandaş mağduriyetine yol açtığı ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı tespit edilen ilanlara aracılık edenlere ise idari para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.