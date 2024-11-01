Doğal gazda kademeli fatura dönemi! İller bazında fiyatlandırmaya geçilecek

Enerji Bakanı Bayraktar, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim'de Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile enerji başlığı altında da görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Putin ile Akkuyu ve İstanbul'da doğal gaz merkezi kurulması konularının görüşüldüğünü anlatan Bayraktar, Akkuyu'da ilk reaktörün 2025 yılı sonunda devreye alınacağını kaydetti. Arada istenmeyen gecikmeler olduğunu ifade eden Bayraktar, Alman Siemens firmasının sipariş edilen parçaları Rusya'ya uygulanan ambargoyu bahane ederek göndermemesinin süreci geciktirdiğini belirtti.

Bayraktar, "Girişimimiz ile Alman tarafı Siemens'in ekipmanını Türkiye'ye teslim edeceklerini ifade etti. Sonra da hemen akabinde Rosatom'a mektup gönderdiler. Ama Rus tarafı kritik eşiğin aşıldığını karşı tarafa bildirdi. Çünkü bu sırada Çin'den sipariş verdiklerini ve inşaatı da Çin'den gelecek ekipmana göre yeniden yaptıklarını anlattılar. Burada hassasiyetle üzerinde durulması gereken husus güvenilirliktir, itibardır. Şimdi siz siparişi 2020 yılında parasıyla birlikte alıyorsunuz. Ürünü üretiyorsunuz. Ve ondan sonra diyorsunuz ki 'ben sana bunu vermiyorum.' Ortada bir yaptırım süreci yok. Rosatom Avrupa'yla Amerika'yla iş yapıyor. Dolayısıyla Siemens'in burada yaptığı en önemli yanlış güvenilirlikle alakalı" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

RUSYA DOĞAL GAZLA İLGİLİ 3 KONU GÜNDEMİMİZDE

Sabah'ın haberine göre Doğal gazla ilgili olarak ise Rusya ile üç konunun gündemlerinde olduğunu anlatan Bayraktar, "Bir tanesi Doğal gaz Ticaret Merkezi. Bir diğeri Rusya ile doğal gaz fiyatı konusu. Türkiye olarak bize özel bir fiyat istiyoruz. Ayrıca 2025 sonunda bitecek çok büyük bir kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz. Burada bir paket anlaşma geliştirmek lazım. 2025 içerisinde Botaş- Gazprom arasında yüzde 50-50 ortaklıkta İstanbul Finans Merkezi'nin içinde bir şirket bu ticaret platformunu işletecek. Çok güçlü bir altyapıyı kurmuş durumdayız. Bir mutabakat zaptı gönderdik onlara bu süreç içerisinde. Sayın Putin de Gazprom'a bu yönde talimat vereceğini tekrar teyit etti Cumhurbaşkanımıza" diye konuştu.

Bu sene kış aylarının doğal gaz açısından "enteresan" geçebileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu yıl Ukrayna transiti doluyor ve süresi uzatılmayacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'ya Rusya'dan gaz aralık sonunda ya da ocakta kesilebilir. O zaman böyle gazda Avrupa'da fiyatlar yükselirse bunun bize bir negatif etkisi olmasın istiyoruz. Arz güvenliğinde bir sıkıntımız yok ama fiyatla alakalı negatif etkisi olmasın istiyoruz. Dolayısıyla Rusya ile fiyat ve yeni kontrat süreci önemli" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (AA)

SİNOP VE TRAKYA'YA NGS! 3 ÜLKE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun yanı sıra Türkiye'de iki adet daha nükleer santral yapmak üzere çalışmalar bulunduğunu anlatırken, "Akkuyu ile birlikte Sinop ve Trakya'da da dörder adet yani toplamda 12 adet reaktör yapma hedefimiz var. Bu yeni santraller için Rusya, Çin ve Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ülkelerin içerisinde herkesin kendi artıları ve eksileri var. Yani Rusya'ya baktığınız zaman Akkuyu'da inanılmaz bir tecrübe geliştirdiler. Ülkede ciddi bir insan kaynağı oluşturdular. Ama dezavantaj ne olur derseniz Rusya'nın bir yaptırımla karşılaşması halinde projenin gecikmesi söz konusu olabilir" dedi.

Nadir toprak elementleri *Bu görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur (AA)

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE PARTNER ARAYIŞI

Bakan Bayraktar, nadir toprak elementleri hususunda daha önce Çin ile bir mutabakat metni imzalandığını belirtirken, ancak Çin'in teknoloji transferine sıcak bakmadığını ifade etti. Bayraktar, nadir toprak elementleri konusunda çalışmak üzere Avustralya, Güney Afrika, Kanada gibi alternatif ülkelerle de çalışmalar olduğunu sözlerine ekledi.

Güneş Enerji Santrali (AA)

1 MEGAVATLIK GES KURANA ÇED MUAFİYETİ!

Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için süper izin dönemini başlatacaklarını da anlatan Bakan Bayraktar, "Yenilenebilirde her yıl 2000-2500 megavat olacak şekilde ve 12 yılın sonunda 30 bin megavata ulaşacak uluslararası yarışma sürecinin ihaleleri olacak. Bunu hızlandırmak için süper izin çalışmalarımız olacak. Meclise gelmeden önce kendi içerimizde bu konuları yoğun bir şekilde tartışma sürecinden geçiyoruz. Çevre Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığımızla oralarda büyük bir süreç var. Mesela ödevlerimizden bir tanesi ÇED muafiyeti olsun diyoruz. 1 megavatlık güneş santrali kurana ÇED muafiyeti olsun. Bunu söylerken, ÇED'i inkâr edelim demiyoruz. Avrupa'daki, Almanya'daki örnekleri bu noktada ne tarafa gidiyorsa onu söylüyoruz. İmarda ve yapı ruhsatlarında belediyelerde inanılmaz süreçler geçiyor. Onları mümkün olduğu kadar daraltacağız" diye konuştu.

Doğal gaz faturası (AA)

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYATLANDIRMA

Bakan Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl elektrikte olacağı gibi doğal gazda da kademeli bir fiyatlandırmaya gidileceğini ifade etti. "Az tüketenin az çok tüketenin gerçek maliyetini ödeyeceği" yeni dönemin ayrıntılarını da anlatan Bayraktar, "Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz. Ama doğal gazda farklı durumlar da var. Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğal gaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz" dedi.