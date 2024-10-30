e-Devlet üzerinden kira sözleşmesinde iki aşama! 2025'te devrede
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden düzenlenmesi için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Reform niteliğinde önemli bir uygulama başlatıyoruz." sözleriyle duyurduğu düzenleme ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Sistemin iki aşamalı olacağı öğrenilirken, ev sahibi tarafından oluşturulan maddeler ve sözleşme kiracının onayına sunulacak. Kiracının onayı sonrasında ise barkodlu kira sözleşmesi oluşturulacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması ile ilgili çalışmaları tamamladı. Buna göre kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden düzenlenecek ve kiracı ile ev sahiplerinin onayına sunulacak. Reform niteliğindeki uygulama ile ekonomide kayıt dışılık ile de büyük ölçüde mücadele edilecek.
Yeni sistemle birlikte kira geliri beyannamesi vermekten kaçınmanın önüne geçilecek. Kira kontratı ve evrak ibrazı sürecinde yaşanan problemler de aşılacak.
İKİ AŞAMALI SİSTEM
Kira kontratı sistemi iki aşamalı olacak. İlk aşama ev sahipleri tarafından hazırlanan ve olmazsa olmaz maddelerin bulunduğu, kira bedeli, mal sahibinin banka bilgileri, kira artışı konusunda anlaşılan madde, kira süresi, depozito gibi bilgilerin bulunduğu kira sözleşmesinin hazırlanması olacak. Hazırlanan sözleşmenin kiracı tarafından onaylanması ile zaman damgalı ve barkodlu bir kira sözleşmesi oluşacak.
İkinci aşamada ise yetki belgesi bulunan emlak işletmeleri ya da yetki verilen kişiler tarafından bu sözleşmelerin hazırlanması planlanıyor. Emlakçılar, e-Devlet üzerinden sözleşme hazırlamada zorluk çekenlere rehberlik edebilecek, kira sözleşmelerinin hazırlanmasında yardımcı olacak.
SAHTE SÖZLEŞMELERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Her iki tarafın da onay vermesinin ardından sözleşme barkodlu belgeye dönüşecek. İlgili kurumlar belgeyi görebiliyor olacak. Kira kontratlarında yaşanan anlaşmazlıkların ve sahte belgelerin de önüne geçilmiş olacak. Sözleşmenin e-Devlet üzerinden düzenlenmesiyle birlikte ibraz edilmek istendiğinde ya da abonelik açarken süreç daha da hızlanacak.
KİRA EMSALLERİNE ULAŞILABİLECEK
Kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılması birçok verinin de elde edilmesini sağlayacak. Buna göre yılda kaç konutun kiraya verildiği, bölge bölge kira fiyat ortalamaları gibi istatistiklerin oluşturulması kolaylaşacak.