Bakanlık’tan çocuğu, eşi askerde olanlara 1600 TL nakit yardımı! İşte başvuru şartları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu program, evli askerlerin eşleri ve bekar askerlerin anneleri ve babaları gibi belirli gruplara yönelik maddi destek sunarak, asker ailelerinin ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Ailelerin, askerlik hizmetinin getirdiği maddi zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bu adım, önemli bir sosyal destek mekanizması olarak öne çıkıyor.

Ödeme Tutarı ve Süresi

"Muhtaç Asker Ailesi Yardımı" programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak 800 TL destek sağlanıyor. İki ayda bir yapılan ödemeler toplamda 1600 TL olarak hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılıyor. Bu yardım süresi, askerlik görevini sürdüren bireyin hizmet süresiyle sınırlı olup, en fazla 12 ay boyunca devam edebiliyor. Böylece aileler, askerlik döneminde daha rahat bir yaşam sürdürebilecekleri finansal desteği almış olacaklar.

Başvuru Şartları ve Süreci

Yardım programından faydalanmak isteyen evli askerlerin eşleri, başvurularını kolayca gerçekleştirebiliyor. Bekar askerlerin aileleri için ise başvuru önceliği annelerine veriliyor; anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabiliyor. Başvuru için sadece T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı yeterli olup, ek belge talep edilmemektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, başvuruları değerlendirerek onayladığında, yardım miktarı hızlı bir şekilde hesaplara yatırılmaktadır.