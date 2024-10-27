Çalışanlara hesaplama geldi: 28-29 Ekim’de ne kadar mesai yatacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek tutar…

28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak tatil, çalışanlara hafta sonuyla birleştirildiğinde 4 gün tatil imkanı sunuyor. 1,5 günlük resmi tatili, Pazartesi günü yarım günlük yıllık izin ile tamamlayan çalışanlar, hafta sonunu da kapsayacak şekilde 4 günlük bir dinlenme fırsatı elde edebilecek. Özellikle resmi kurumlarda ve okullarda çalışanlar için bu durum uzun bir tatil anlamına geliyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Özel Sektör Çalışanları İçin Çalışma Durumu

Resmi tatillerde özel sektör çalışanlarının çalışıp çalışmayacağı iş sözleşmesine bağlı. İşverenler, resmi tatillerde çalışanları zorlayamaz; ancak toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmelerinde çalışma şartı belirtilmişse, çalışanlar bu kurallara uymak zorunda. Sözleşmesinde resmi tatillerde çalışması öngörülmeyen çalışanların onayı olmaksızın çalışma yaptırılamıyor.

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Tatil Günlerinde Çalışanlara Ek Ücret Nasıl Hesaplanır?

Resmi tatil günlerinde çalışanlar, tam günlük maaşlarına ek olarak her gün için bir günlük ücret daha almaya hak kazanıyor. Bu hesaplama, özellikle Cumhuriyet Bayramı gibi 1,5 günlük tatillerde ek ücretlerle iki katına çıkıyor. Bu durumda, bayram süresince görev başında olan çalışanlar, 1,5 gün çalışmaları halinde 3 günlük maaş almaktadır.

Örneğin, bir çalışanın günlük ücreti 600 TL ise, Cumhuriyet Bayramı'nda çalıştığı için 1,5 gün boyunca toplamda 1.800 TL ödeme yapılacaktır.

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Asgari Ücretli Çalışanların Ek Ücretleri

Asgari ücretli çalışanlar için resmi tatil günlerinde ek ödeme hesaplaması günlük ücret üzerinden yapılır. 2024 yılı itibarıyla günlük asgari ücret 566,74 TL olarak belirlenmiş durumda. Cumhuriyet Bayramı tatilinde çalışmaya devam eden bir asgari ücretli, bu 1,5 gün için en az 850,11 TL ek ücret alacaktır. Böylece, toplamda 3 günlük yevmiye karşılığı elde edecektir.

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Para Yerine İzin Kullandırılabilir mi?

Mevzuata göre, bayram tatillerinde çalışmanın karşılığı olarak işçilere izin yerine nakit ödeme yapılmak zorundadır. Bayram günü yapılan çalışmanın telafi edilmesi için izin verilmesi yasal bir uygulama olarak kabul edilmez ve işverenin bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bayram günlerinde çalışan işçiler için normal gün ücreti geçerli olmamakla birlikte, zamlı ücret ödenmesi zorunludur.