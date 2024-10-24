Türkiye Sigorta’dan 9 ayda 16,4 milyar TL net kar

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta'nın yılın ilk 9 ayındaki toplam net karı 9,6 milyar liraya Türkiye Hayat Emeklilik'in toplam net karı ise 6,8 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta yılın 3. çeyreğinde ise 3,1 milyar lira net kar elde etti.

Türkiye Sigorta, 9 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 72,6 milyar lira prim üretti.

Türkiye Hayat Emeklilik ise Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) devlet katkısı dahil 244,9 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı.