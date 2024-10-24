Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması: Yurt içi talep giderek yavaşlıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyona yönelik önemli bir açıklama geldi. TCMB açıklamasında "3. çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı duruş sürdürülecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...