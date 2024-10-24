Yurt dışında 70 bin TL’ye satılan ürünü ucuza yaptı! 50 bin TL cebine kaldı

Sivaslı girişimci Orhan Aktaş, yurt dışında 70 bin TL'ye satılan ayarlanabilir klozeti, sadece 20 bin TL'ye mal ederek 50 bin TL kar elde etti. Bu ekonomik çözüm, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

İhtiyaçtan Doğan Girişim

Bir engelli vatandaşın, ihtiyaç duyduğu ayarlanabilir klozeti satın almak istemesi üzerine, ürünün fiyatının 70 bin TL olduğunu öğrenmesi, onu bu ihtiyacını karşılamaktan vazgeçirdi. Ürünün yurt dışında bu yüksek fiyatlarla satıldığını gören Orhan Aktaş, bir çözüm bulmak amacıyla kendi tasarımını yapmaya karar verdi. Aktaş, benzer ürünleri inceleyerek 20 bin TL'ye mal ettiği klozeti sadece üç gün içinde geliştirdi. Bu klozet, yükseklik ve eğim ayarları ile kullanıcı konforunu artırmayı amaçlıyor.

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"Kar Amacı Gütmeden Tasarladık"

Orhan Aktaş, ürünün tasarımını yaparken kar amacı gütmediklerini vurguladı. "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kişiye özel bir çözüm geliştirdik. Gündelik yaşamda bizler için basit olan işleri, engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz" dedi. Aktaş, gelişim sürecinde başka bir engelli bireyin aile üyelerinin kendilerine başvurduğunu ve Türkiye'de bu tür ürünlerin bulunmadığını belirtti. Yüksek fiyatlar karşısında, yurt dışındaki ürünlerin fiyatlarını araştırarak kendi projelerini hayata geçirme kararı aldıklarını söyledi.

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Gelecek Projeler ve Yatırım İhtiyacı

Aktaş, mevcut projelerinin yanı sıra yeni çalışmalar da gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. "Tamamen felçli hastalar için mutfak işleri, lavabo ve banyo gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayacak projeler geliştirmek istiyoruz. Ancak yatırımcı desteğine ihtiyacımız var" diye ekledi. Mevcut ürünü kısmi felçli bireyler için tasarladıklarını belirten Aktaş, bu ürünün kullanıcısının kendi başına daha fazla hareket edebilmesini sağladıklarını dile getirdi. "Kullanıcının kendi yatağından kalkarak klozete ulaşmasını kolaylaştırdık. Ürün, 90 ile 140 kilogram arasında ağırlık taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.