FED faiz kararı ne zaman, bu ay toplantı var mı? 2024 FED faiz beklentisi ne yönde?

Kasım ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için heyecanlı bir bekleyiş sürerken, dolar, altın, borsa ve kripto paralar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor. Ekonomistler, FED'in bu toplantıda faiz indirimi yapma olasılığını sürdürüyor. Eylül ayında yapılan toplantıda faiz indirimine gidilmesi, piyasaların bu yöndeki beklentilerini artırdı.

FED Toplantısı Ne Zaman Gerçekleşecek?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı toplantı takvimi açıklandı. Kasım ayı faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecek ve akşam saat 21.00'de sonuçlar duyurulacak. Bu toplantı, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor.

Faiz Beklentileri Nereye Gidiyor?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, FED'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceği neredeyse kesin olarak öngörülüyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatle izlediği önemli bir süreç olarak öne çıkıyor.