İşçiye net 24.058 TL brüt 28.303 TL! 2025 Ocak zammı kapıda: Yeni Asgari ücrette oranlar oluştu!

2025 yılı asgari ücret zammı için bekleyiş sürerken, ekonomi yönetiminden önemli açıklamalar peş peşe geldi. Aralık ayında başlayacak müzakerelerle netlik kazanacak yeni asgari ücretin, hem işçi hem de işvereni memnun edecek bir denge gözetilerek belirleneceği ifade edildi. Asgari ücrete dair tüm merak edilenler, Takvim Gazetesi yazarı Çığıl Ön Yener'in haberinde yer alıyor. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Üçlü Mekanizma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretin sadece kamunun belirlediği bir ücret olmadığını, sürecin kamu, özel sektör ve sendikalar arasında müzakereler sonucunda şekillendiğini belirtti. Yılmaz, "İl bazında farklı satın alma gücü olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Müzakereler yıl sonunda yapılacak ve reel ekonominin durumu, sosyal dengeler, tarafların beklentileri doğrultusunda bir karar verilecek" dedi.

Çalışma Bakanı Işıkhan: Aralık Ayı Başında Süreç Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret sürecinin Aralık ayı başında başlayacağını ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyonun toplanarak çalışmalara başlayacağını duyurdu. Işıkhan, "Hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek bir rakam üzerinde uzlaşacağız. AK Parti hükümetleri olarak bu süreçte işçilerin ve işverenlerin faydasını maksimize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

A Haber foto arşiv

Türk-İş ve TİSK Komisyona Katılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri Türk-İş, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyon, enflasyon ve ekonomik veriler doğrultusunda yeni asgari ücreti belirleyecek. Mevcut durumda net 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı itibarıyla ne kadar artacağı Aralık ayındaki görüşmeler sonucunda netleşecek.

Enflasyon Formülüyle Artış Beklentisi

Yeni Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak öngörülüyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete yansıtılması halinde, net asgari ücretin 24 bin 58 liraya çıkması bekleniyor. Böyle bir artış, çalışanların eline geçen ücretin 7 bin 56 lira artmasını sağlayacak. Aynı zamanda brüt asgari ücret de 28 bin 303 liraya ulaşacak.

A Haber foto arşiv

Refah Payı Beklentisi Yüksek

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete ara zam yapılmışken, bu yıl herhangi bir ara zam uygulanmadı. Bu nedenle çalışanlar, 2025 yılında enflasyonu aşan bir artış talep ediyor. Refah payının da eklenmesiyle birlikte asgari ücrette daha yüksek bir artış yapılması bekleniyor.

Türk-İş Araştırması: Bekar Çalışanın Maliyeti 25 Bin Lira

Türk-İş'in son araştırmasına göre, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 25 bin 706 lira olarak hesaplandı. Türk-İş'in bu araştırmayı müzakerelerde masaya taşıması ve bu rakamı aşan bir asgari ücret talebinde bulunması bekleniyor. Eğer bu talep kabul edilirse, net asgari ücret yüzde 51.19 artarak 30 bin 242 liraya ulaşabilir.