Beyaz altın ülkemizde 2 milyon 100 bin ton üretiliyor, peynir ekmek gibi satıyor!

Denizli, "beyaz altın" olarak bilinen pamuk üretiminde ülke genelinde önemli bir yere sahiptir. 2024 yılı pamuk hasadı, bu yıl da Denizli'nin Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde başladı. Türkiye, 2021 yılında 477 bin 438 hektar alanda 2 milyon 100 bin ton kütlü pamuk üretimiyle dünya genelinde altıncı sırada yer almakta.

Merkezefendi ilçesinin Aşağışamlı Mahallesi'nde gerçekleşen hasat etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ve diğer yerel yetkililer katıldı. Etkinlikte, Bekir Gökçen'e ait 10 dekarlık arazide gerçekleştirilen hasat, modern tarım tekniklerinin uygulandığı örnek bir çalışma olarak öne çıktı.

Vali Coşkun: "Çiftçilerimizin Yanındayız"

Etkinlikte konuşan Vali Coşkun, "Denizli'de yaklaşık 12 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılmakta ve 58 bin tonun üzerinde ürün hasat ediyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız ve bu sezonun bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi. Gelişen teknoloji sayesinde pamuk hasadının artık makinelerle yapıldığını vurgulayan Coşkun, bu durumun işçilik ve zaman tasarrufu sağladığını ifade etti.

2024 Pamuk Üretim Verileri

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, 2024 üretim sezonunda ortalama 470 kilogram pamuk üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. 2023 yılında Sarayköy, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 123 bin 790 dekar alanda 57 bin 856 ton pamuk hasadı yapıldığı bilgisini veren Çınar, Denizli'nin Türkiye genelinde pamuk üretiminde sekizinci sırada yer aldığını belirtti.