Akaryakıt indirimi geldi! Benzin ve motorinde fiyatlar düştü: İşte 22 Ekim il il güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatlarındaki hafif gerilemenin ardından akaryakıt fiyatları üzerinde etkisi görülmeye başlandı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle artan benzin ve motorin fiyatlarında, son haftalardaki zamların ardından bugün bir indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu gelişme, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel petrol talebini üç ay üst üste aşağı yönlü revize etmesi, Brent petrolün varil fiyatında yüzde 7,3'lük bir değer kaybına yol açtı. Bu düşüş, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en sert düşüş olarak öne çıkarken, benzin ve motorin fiyatlarına beklenen indirim de gerçekleşti.
Motorine ve Benzine Çifte İndirim
Geçtiğimiz haftalarda üst üste gelen zamların ardından, bugün akaryakıt fiyatlarına çifte indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında 1 lira 65 kuruşluk indirim uygulanırken, benzin fiyatlarına 1 lira 87 kuruşluk bir indirim geldi. Bu gelişmeler, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul
Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin fiyatı: 41.91 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 43.26 TL
Motorin fiyatı: 42.44 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 43.71 TL
Motorin fiyatı: 42.94 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Bu karmaşık hesaplama, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki değişikliklerle doğrudan etkileniyor.