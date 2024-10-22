Akaryakıt indirimi geldi! Benzin ve motorinde fiyatlar düştü: İşte 22 Ekim il il güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) küresel petrol talebini üç ay üst üste aşağı yönlü revize etmesi, Brent petrolün varil fiyatında yüzde 7,3'lük bir değer kaybına yol açtı. Bu düşüş, Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen en sert düşüş olarak öne çıkarken, benzin ve motorin fiyatlarına beklenen indirim de gerçekleşti.

Motorine ve Benzine Çifte İndirim

Geçtiğimiz haftalarda üst üste gelen zamların ardından, bugün akaryakıt fiyatlarına çifte indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında 1 lira 65 kuruşluk indirim uygulanırken, benzin fiyatlarına 1 lira 87 kuruşluk bir indirim geldi. Bu gelişmeler, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

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Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin fiyatı: 41.91 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 43.26 TL

Motorin fiyatı: 42.44 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43.71 TL

Motorin fiyatı: 42.94 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, ardından KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor. Bu karmaşık hesaplama, döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki değişikliklerle doğrudan etkileniyor.