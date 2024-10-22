Borsa güne yeşil başladı! İşte en çok kazandıran sektör

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,36 puan ve yüzde 0,27 artışla 8.677,75 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 0,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.