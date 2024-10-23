TOKİ 4 ilde 1.517 konutun satışına başladı! 2+1, 3+1 daireler uygun fiyatla listelendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde başlattığı sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konut sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla Elazığ, Gaziantep, Kırıkkale ve Sivas'ta yeni konut projeleri için başvurular başladı. Kura yöntemiyle satışa sunulacak bu projeler, uygun ödeme koşulları ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

Elazığ Yurtbaşı 79 Konut Projesi

Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde yer alan 79 konutluk proje, 3+1 tipindeki 30 adet konut ile orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunuluyor. Başvurular, 21 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. E-Devlet başvuruları ise 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Kura yöntemiyle belirlenecek hak sahipleri, uygun ödeme planları ile ev sahibi olma fırsatını yakalayacak.

Gaziantep Araban'da 952 Konut Satışa Sunuluyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde yer alan Dumlupınar Mahallesi'ndeki 952 konutluk projede 2+1 ve 3+1 tipindeki daireler satışa sunuluyor. Başvurular 14 - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kura çekimi 7 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek olan bu projede, dar gelirli ailelere ev sahibi olma fırsatı sağlanıyor. Başvuru bedeli 2.000 TL olup, işlemler Ziraat Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yürütülecek.

210 Konut İçin Başvurular Devam Ediyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde inşa edilen 210 konutluk 5. Etap projesinde 2+1 ve 3+1 daireler kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Başvurular, 21 - 30 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edilecek olup, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. E-Devlet üzerinden başvuru süresi ise 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu projede de uygun ödeme koşulları sunulurken, kura çekimi 11 Kasım 2024'te yapılacak.

Sivas Akıncılar 2. Etap: 276 Konut ve Ticaret Merkezi Projesi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yer alan 2. Etap projesi kapsamında 276 konut ve 3 dükkânlı ticaret merkezi satışa sunuluyor. Bu projede 2+1 tipinde 8, 3+1 tipinde ise 13 adet konut kura yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Başvurular 21 - 30 Ekim 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. E-Devlet başvuruları ise 29 Ekim 2024'te sona erecek. Kura çekimi ise 11 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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