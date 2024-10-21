İUP maaş takvimi 2024 | İŞKUR İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

İşsiz bireyler, işverenler ve toplumun dezavantajlı gruplarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanlar, ilk maaş ödemesinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Programın, istihdamı artırmak ve iş gücüne katılımı teşvik etmek amacıyla oluşturulan kapsamlı yapısı dikkat çekiyor. İUP'a katılanların, önümüzdeki günlerde hesaplarına yatırılacak maaşların tarihini öğrenmek için bekleyişi sürüyor.

İUP Maaşları Ne Zaman Yatacak?

İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışanların maaş ödemeleri için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak İŞKUR yetkililerinden alınan bilgilere göre, maaşların önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılması bekleniyor. Program katılımcıları, ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında konu hakkında bilgilendirilecek.

İUP Nedir? Kimler Başvurabilir?

İşgücü Uyum Programı, iş gücüne katılımı artırmak amacıyla İŞKUR tarafından yürütülen bir istihdam destek programıdır. 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı çalışmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları programa başvurabiliyor. Program, yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay sürecek şekilde planlanmıştır ve bu süreçte katılımcılara hem eğitim hem de iş tecrübesi kazandırılması hedeflenmektedir.

Yoğunlaştırılmış Eğitim Dönemi

İUP kapsamında, katılımcılar ilk 4 hafta boyunca haftada 37,5 saatlik yoğun bir eğitim sürecine dahil olacak. Bu eğitimler haftada 5 gün olarak planlanırken, sonraki dönemlerde program süresi haftada 22,5 saate (3 gün) düşecek. Program, iş gücüne yeni katılacak bireylerin hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazanmasını amaçlamaktadır.

Katılımcılara Aylık 8 Bin Lira Ödeme

İUP, katılımcılara sağladığı eğitim ve iş fırsatlarının yanı sıra, maddi destek de sunuyor. Programa katılanlar, aylık ortalama 8 bin lira ödeme alacak ve bu süre boyunca kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Katılımcılar, programdan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

İUP Katılımcılarının Diğer İşlerde Çalışmasına Engel Yok

İUP katılımcıları, programa katıldıkları süre boyunca başka bir işte çalışabilirler. Yani, İUP dışındaki iş olanaklarını değerlendirmek isteyenler için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bu durum, katılımcıların gelirlerini artırma fırsatı sunarak, iş gücüne daha güçlü bir şekilde entegre olmalarını sağlıyor.