Emeklilere 29 ekim ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’na bu yıl 5.000 TL ikramiye var mı?

2024 yılı Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, emeklilere özel bir ikramiye ödemesi yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 5.000 lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Ancak bu ödeme tek seferlik olarak gerçekleştirilmişti. 2024 yılı için aynı uygulamanın tekrarlanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı.

Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi Verilecek Mi?

2024 yılında 29 Ekim'de emeklilere ikramiye ödenmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sosyal medya ve diğer platformlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

2025 Yılında Emeklilere İkramiye Ödemeleri Devam Edecek

Emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri, 2025 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda devam edecek. 2024 yılında yapılan 3.000 liralık ikramiye ödemelerinin, 2025 yılında artırılması bekleniyor. Ancak bu konuda resmi bir bilgi henüz açıklanmadı. Ramazan Bayramı 2025 yılında Mart ayının sonunda, Kurban Bayramı ise Haziran ayında kutlanacak. İkramiye ödemelerinin, bayramlardan bir hafta önce hesaplara yatırılması planlanıyor.