O şehrimizin meşhur peyniri kayda geçti: 1 yılda 250 ton üretip adeta servet kazanıyorlar

Kars'ta üretilen meşhur Kars gravyeri, Türk Patent ve Marka Enstitüsü tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın girişimleri sonucunda alınan bu tescil, Kars gravyerinin kalitesini ve üretim sürecini koruma altına alıyor.

Kars Yaylalarının Özel Sütü

Kars gravyerinin lezzeti, yüksek rakımlı yaylalarda otlayan ineklerin doğal sütünden geliyor. Yılın 6-7 ayı boyunca merada beslenen ineklerden elde edilen bu süt, gravyerin karakteristik aromasını ve yoğunluğunu belirliyor. Yapımında suni yem kullanılmayan gravyer peyniri, tamamen doğal süreçlerle üretiliyor. Çapan Süt Ürünleri'nin sahibi Selami Çapan, Kars gravyerinin özel olmasını şu sözlerle açıklıyor:

"Kars gravyerini benzersiz kılan iklim koşulları, hayvanların beslenme şekli ve doğal süt kalitesidir. Üretim sürecinde kullanılan teknikler ve peynirin dinlenme aşamasında aldığı kuzey rüzgarı da lezzetine katkı sağlıyor. Gravyerin kaşardan tamamen farklı bir yapım süreci var, bu da onu diğer peynirlerden ayıran temel özelliklerden biri."

1878'den Günümüze Uzanan Lezzet

Kars gravyerinin kökeni 1878 yılına kadar uzanıyor. İsviçreli peynir üreticisi David Moser, Kars'ın Boğatepe köyünü ziyaret ettiğinde, bölgenin peynir üretimi için ideal olduğunu fark etti. O zamandan beri Kars gravyeri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Kars ve Ardahan bölgesinde üretilen bu özel peynirin yüzde 95'i Kars'tan çıkıyor ve her yıl yaklaşık 200-250 ton arasında üretim gerçekleştiriliyor.

KARS-İHA

Avrupa Coğrafi İşareti İçin Hazırlıklar Başladı

Kars gravyeri, Türkiye'de coğrafi işaret alarak koruma altına alınmış olsa da, hedef şimdi Avrupa coğrafi işareti almak. Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, bu konuda girişimlerin başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kars'a özgü olan gravyer peynirinin hak ettiği değeri bulması için Avrupa coğrafi işaretini almak üzere çalışmalara başlayacağız. Bu süreç, Kars'ın tanıtımı ve ekonomik anlamda gelişmesi için büyük önem taşıyor. Ülkemizde sadece Kars'ta üretilen bu peyniri, uluslararası arenada da tescillendirmek istiyoruz."

Doğal ve Zengin Bir Miras

Kars'ın yaklaşık 2.500 rakımlı yaylalarında beslenen ineklerin sütüyle üretilen gravyer peyniri, Kars'ın zengin florasıyla öne çıkıyor. Uzun bir üretim süreci ve özen gerektiren bu peynir, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetle hem yerel hem de ulusal anlamda büyük ilgi görüyor.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2021 yılında Türk Patent ve Marka Enstitüsüne yaptığı başvuru sonucu, Kars gravyeri 17 Eylül 2024 tarihinde resmi olarak coğrafi işaret tescil belgesini aldı.