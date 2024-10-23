Hasadı başladı! 950 bin ton üretiliyor, kapış kapış gidiyor: Tam 4,5 milyar TL…

Anamur'un muz üretimi hem bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı hem de Türkiye'nin muz ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan bir güç olarak öne çıkıyor. Yerli üretimin artışı sayesinde ithalat bağımlılığı azalırken ülkenin dört bir yanındaki tüketiciler doğal yöntemlerle yetiştirilen bu lezzetli ürüne ulaşabiliyor.

Anamur, Türkiye'nin Muz Başkenti

Anamur, coğrafi işaretli "Anamur muzu" ile ülke çapında ün kazanmış durumda. İlçede 37 bin dekarlık alanda yapılan üretim, Anamur'un yerel ekonomisinin can damarı olarak öne çıkıyor. Mersin genelinde yaklaşık 500 bin ton muz üretilirken, bunun büyük kısmı Anamur'dan sağlanıyor. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bölgenin bu özelliğine dikkat çekerek, "Anamur, Türkiye'nin muz başkenti. Üreticilerimizin özverisi sayesinde ithalata duyulan ihtiyaç giderek azalıyor," dedi.

Muzun başkentinde hasat sezonu başladı (İHA)

Muz Hasadının Ekonomiye Katkısı 4,5 Milyar TL

Anamur'daki muz üretimi sadece yerel ekonomiye değil, ülke genelindeki ticarete de ciddi katkı sunuyor. Bölgede üretilen muzlardan yıllık yaklaşık 4,5 milyar TL'lik bir gelir elde ediliyor. Hasat edilen muzlar yeşil halde toplandıktan sonra işleme tesislerinde çeşitli aşamalardan geçiyor ve ülke genelinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor. İşçiler, bu süreçte muzların özenle toplandığını ve titizlikle paketlenerek tüketiciye ulaştırıldığını belirtiyor.

İthalat Yerine Üretim: Anamur Muzu Yükselişte

Vali Pehlivan, Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 950 bin ton muz üretildiğini ve bu miktarın yarısının Mersin'den geldiğini vurguladı. Anamur'da ise üretimin her geçen yıl arttığına dikkat çekti. "Geçmişte ithalatla karşıladığımız muz talebi, artık yerli üretimle karşılanabiliyor. Hatta ihracat potansiyeli olan bir ürün haline geldik," diyen Pehlivan, Anamur muzunun tadı, aroması ve kabuk yapısı gibi özelliklerinin coğrafi tescille korunduğunu belirtti.

Muzun başkentinde hasat sezonu başladı (İHA)

Hasat Mart Ayına Kadar Sürecek

Ekim ayında başlayan hasat dönemi, Mart ayının ortasına kadar devam ediyor. Hem açık alanda hem de örtü altında yetiştirilen muzlar, yoğun bir emek ve dikkatle işleniyor. Hasadın ardından işleme tesislerine gönderilen muzlar, sarartma odalarında olgunlaştırılarak Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor. Anamur'daki üretim kapasitesinin bu denli yüksek olması, ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip.