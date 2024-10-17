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Merkez Bankası rezervinde tarihi rekor: 157,4 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 14:41 Güncelleme: 17.10.2024 15:08
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Merkez Bankası rezervinde tarihi rekor: 157,4 milyar dolar

Merkez Bankası haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Buna göre toplam rezerv miktarı 157,4 milyar dolara ulaşırken bu rakam tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 156 milyar 315 milyon dolardan 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın rezervleri en son 27 Eylül'de 157 milyar 390 milyon dolarla rekor kırmıştı. Böylece rezervlerdeki yükseliş 1 milyar 71 milyon dolar oldu.

ALTIN VE DÖVİZDE DE ARTIŞ VAR

Altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervi ise 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükseldi.

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