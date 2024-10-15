60 ay vade yapılandırma örnek ödeme tablosu | 215 bin TL’ye 3.600 TL’lik taksit: 2024 kredi kartı yapılandırmayla aylık ödeme ne kadar?

Kredi kartı borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için önemli bir çözüm sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın öncülüğünde başlatılan bu kampanyaya özel bankalar da katıldı. Artık borçlarını 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırarak ödeme planlarını rahatlatmak isteyenler için yeni bir dönem başladı.

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Kamu Bankalarının Hızlı Adımları

Kamu bankaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartı borç yapılandırmasında hızlı adımlar attı. Bugüne kadar bu üç bankada yapılandırılan borç tutarı 1.5 milyar TL'yi aştı. Bireysel müşterilere uygun faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeli yapılandırma sunan bu bankalar, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir destek sağlıyor.

Özel Bankalardan da Destek

Özel bankalar da bu süreçte önemli bir rol üstleniyor. İş Bankası ve Akbank, 60 ay vadeli kredi kartı yapılandırma kampanyası başlatarak, müşterilerine hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarını yeni ödeme planlarıyla taksitlendirme imkanı sunuyor. Vatandaşlar, banka şubelerinden başvuru yaparak bu fırsattan yararlanabiliyor.

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Faiz Oranları ve Başvuru Şartları

Kredi kartı borçlarında yapılandırma için uygulanan aylık faiz oranı %3.11 olarak belirlenmiş durumda. Faiz oranlarının düşmesi halinde borçlular, yeniden yapılandırma talep edebilir. Yapılandırma için başvuru süresi ise 1 yıl ile sınırlı. Her taksit ödemesi, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenirken, yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak.

Örnek Hesaplamalarla Detaylar

Yapılandırma seçeneklerini değerlendirirken, örnek hesaplamalar dikkat çekiyor. Örneğin, 50.000 TL borcu 12 ay vadeli yapılandıran bir kişi, toplamda 64.000 TL geri ödeyecek ve aylık taksit tutarı 5.340 TL olacak. 60 ay vadeli yapılandırma seçeneği ise toplam geri ödeme tutarını 133.000 TL'ye çıkarıyor ve aylık taksit 2.228 TL oluyor.

Kredi Miktarı: 100.000 TL

Mevcut Faiz Oranı: %4

Ödenen Taksit Sayısı: 3

Kalan Taksit Sayısı: 9

Kalan Ana Para: 80.383 TL (Ödenen taksitler sonrası)

Mevcut Taksit Tutarı: 11.410 TL (Zamanında ödenirse)

Toplam Geri Ödeme (Zamanında Ödenirse): 137.000 TL

60 Ay Vade Seçeneği

Faiz Oranı: %3.11

Aylık Ödeme: 3.600 TL

Toplam Geri Ödeme: 215.000 TL

Fazladan Ödeme: 113.000 TL (Uzun vadeye yayarak)

12 Ay Vade Seçeneği

Aylık Ödeme: 8.590 TL

Toplam Geri Ödeme: 103.000 TL

Fazladan Ödeme: 350 TL (Kısa vadeye indirerek)

Kredi Kartı Borcu: 200.000 TL

Faiz Oranı: %3.11

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60 Ay Vade Seçeneği

Aylık Taksit Ödemesi: 9.000 TL

Toplam Geri Ödeme: 535.000 TL

24 Ay Vade Seçeneği

Aylık Taksit Ödemesi: 13.200 TL

Toplam Geri Ödeme: 316.000 TL

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Yeni Faiz Oranları 1 Kasım'da Güncellenecek

Merkez Bankası tarafından açıklanacak yeni referans faiz oranları, kredi kartı borçlarında uygulanacak azami akdi faiz oranlarını belirleyecek. 24 Ekim'de duyurulacak olan oranlar, 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Mevcut sistemde, 25 bin TL'nin altındaki borçlara %3.50, 25-150 bin TL arası borçlara %4.25, 150 bin TL üzerindeki borçlara ise %4.75 faiz oranı uygulanıyor. Bu güncellemeyle birlikte, vatandaşlar daha uygun oranlarla yapılandırma yapma şansına sahip olabilecek.