Altın fiyatlarında son durum ne? Yükseliş sürüyor mu? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi
Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladı. Peki altın fiyatları seyrine nasıl devam edecek? Düşüşler daha ne kadar devam edecek? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Altın fiyatları yeni haftaya kapanış seviyelerinde başladı.
Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki değişimi Orta Doğu'daki hareketliliğin belirlediğini söyledi. "Düşüş bekliyoruz" dedi.Memiş, "Altın fiyatları haftaya sakin iyimser başladı. Şu anda ons altın 2 bin 661 dolar sevilerinde. Gram altın 3 bin 63 lira seviyelerinde. Geçtiğimiz haftanın kapanış rakamı gibi bir rakam var karşımızda." ifadelerini kullandı.
Altın yatırımcılarına önerilerde bulunan Memiş, düşüşlerin devamlı olmayacağının da altını çizdi.
İslam Memiş, gümüşün de yatırımcısına kazandırdığını söyledi.