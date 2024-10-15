60 ay yapılandırma ne zaman başlıyor? Kredi kartı yapılandırma nereden, nasıl yapılır?

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma imkanı sunuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma kararı alındı. Bu yeni düzenleme, borçlulara rahat bir nefes aldırırken, yapılandırma sürecinin detayları ise merak konusu oldu. Vatandaşlar, başvuru tarihleri ve taksitlendirme koşullarına dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

60 Ay Yapılandırma Şartları Neler?

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödemekte zorlananlar, borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Bu süreçte dikkat çeken bir detay ise, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limitinin artırılamayacak olması. Her aya düşen taksit tutarı, asgari ödeme tutarına eklenecek ve bu şekilde borcun uzun vadede ödenmesi sağlanacak.

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Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Ne Zaman Başlayacak?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırmada başı çekti. Üç kamu bankasında yapılandırılan tutar şimdiden 1.5 milyar TL'yi buldu. Özel bankalar arasında da uygulamayı başlatan ilk bankalar İş Bankası ve Akbank oldu. Akbank ihtiyaç kredisinde borç yapılandırmasına başlarken, bugün de kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkanını sunacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kredi kartı borçlarına uygulanacak azami akdi faiz oranları 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. TCMB ayrıca, bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.

İhtiyaç kredilerinde ise borçların 30 günden fazla gecikmesi halinde, ilave kredi kullanılmaksızın 60 aya kadar yapılandırma yapılabilecek. Borçluların yapılandırmadan yararlanabilmeleri için 1 yıl içerisinde başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Asgari Ödeme Oranlarında Değişiklik

BDDK'nin yaptığı düzenlemeler yalnızca yapılandırma ile sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kredi kartlarındaki asgari ödeme oranlarında da değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, borcunu ödeyemeyen vatandaşlara daha esnek ödeme seçenekleri sunmayı hedefliyor.

Yapılandırma sürecine ilişkin daha fazla detay ve başvuru koşulları, resmi kurumlar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Yeni bilgilere ulaşıldıkça, süreçle ilgili ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacak.