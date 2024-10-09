Motorine ve benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişiyor! 9 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir…

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden gündemde. Sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarındaki olası değişiklikleri yakından takip ediyor. Peki 8 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorine Zam Bekleniyor

Motorin fiyatlarına 77 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bu artışın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Bugün benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz bulunmuyor.

İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.74 TL, benzin litre fiyatı ise 42.93 TL olarak satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasalarındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenip, KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin fiyatı: 43.76 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL