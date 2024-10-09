Emekliye 2025’te %13.44’lük zam! SSK, Bağ-Kur’lunun taban maaşına 14.180 TL ayarı!

Türkiye'nin Orta Vadeli Programı çerçevesinde 2024 yılı sonu için enflasyon hedefinin revize edilmesi, emeklilerin maaş artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Eğer yıl sonu enflasyon tahminleri gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artış oranı yüzde 13.44, memurların ise yüzde 9.31 olarak hesaplanacak. İşte emeklinin yıl sonu maaş zammına ilişkin tüm detaylar Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberi...

Refah Payı Gelir Mi?

Son dönemde refah payı beklentileri artarken, bu konudaki kararın Aralık veya Ocak aylarında verilmesi öngörülüyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına refah payının eklenmesi, ayrıca zam oranlarının eşitlenmesi gündemde. Uzmanlar, bu durumda zam oranlarının yüzde 20'nin üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

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Yeni Rakam Beklentisi

Zam oranlarının yanı sıra, en düşük emekli maaşında da artış bekleniyor. Temmuz ayında 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşının, Ocak ayında enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından tekrar artırılması planlanıyor. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, 11 bin TL ve altında kök maaşı olan emeklilerin sıfır zam riskiyle karşılaşacağı düşünülüyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla taban maaşların da zam oranlarıyla orantılı şekilde artırılması bekleniyor. Böylece refah payı hariç, taban maaşların yüzde 13.44 oranında artışla 14 bin 180 TL'ye çıkması söz konusu. En düşük emekli maaşlarının ise 14-15 bin TL bandına çekilmesi planlanıyor. Ancak, kesin rakamların Ocak ayında belli olacağı vurgulanıyor.

Seyyanen Ödeme Desteği

Taban maaş uygulaması, düşük aylık alan emeklilere yönelik bir destek mekanizması olarak öne çıkıyor. Kök aylıkları düşük olan emeklilerin aldığı rakamlar, belirlenen taban maaşa tamamlanıyor. Aradaki fark, Hazine tarafından seyyanen ödeme şeklinde hesaplara yatırılıyor. Ancak, 6 aylık artışlar kök aylıklara yapılırken, ek ödeme tutarı ile ortaya çıkan aylık taban maaştan düşükse, emeklilere seyyanen destek sağlanıyor. Bu destek bilgileri, e-devlet üzerinden erişilebiliyor.