Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 9-10-11-12-13 Ekim | Ekim ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen bu ödemelerin hangi illerde başladığı ve Ekim 2024'te evde bakım maaşının yattığı iller hakkında bilgi arayışları sürüyor. Vatandaşlar, devletin sağladığı bu destekten faydalanmak için sürecin detaylarını ve ödeme tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, evde bakım maaşı ekim ayı ödemeleri başladı mı?

Evde Bakım Maaşları Yattı mı?

Evde bakım maaşları, her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuna duyuruyor. Vatandaşlar, maaşların hangi illerde yattığını öğrenmek için çeşitli kaynaklardan bilgi almakta.

Hangi İllerde Evde Bakım Maaşı Yatıyor?

Evde bakım maaşı ödemeleri, illere göre farklılık göstermektedir. e-Devlet üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giriş yaparak, vatandaşlar il il sorgulama yapabilir. Sisteme kayıtlı olan bireyler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebilirler.

Evde Bakım Maaşından Nasıl Faydalanılır?

Evde bakım yardımından yararlanabilmek için engelli bireylerin bazı şartları taşıması gerekmektedir:

Gelir Koşulu: Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının 2/3'ünden daha az olmalıdır.

Sağlık Raporu: 18 yaşından büyükler için "ağır engelli" veya "tam bağımlı" ifadesinin, 18 yaşından küçükler için ise "ağır engelli" veya "çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır" gibi ifadelerin yer aldığı engelli sağlık kurulu raporuna sahip olunması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan engelli bireyler, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından yapılan incelemenin ardından, başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek durumda oldukları tespit edilirse evde bakım yardımından faydalanmaya başlayabilirler.

Evde Bakım Ödemesi Ne Kadar?

Memur maaşlarına yapılan zam, çeşitli maaş ve ücretlerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Bu değişikliklerden biri de evde bakım yardımı oldu. En son açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, memur ve memur emeklilerine %19.31 oranında bir zam gerçekleşti.

Bu bağlamda, evde bakım yardımının da memur maaş zammı oranında arttığı belirtildi. Güncel durumda evde bakım yardımı aylığı, 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi. Bu artış, bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar için önemli bir destek sağlıyor.