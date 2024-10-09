FED toplantısı ne zaman? 2024 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed'in Ekim ayında herhangi bir toplantı planı bulunmuyor. 2024 yılı için toplamda 8 toplantı yapmayı planlayan Fed'in bir sonraki toplantısı 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda alınacak yeni faiz kararının, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Küresel Faiz İndirim ve Artışları

Eylül ayında, Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz indirimine giderken, Rusya Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankası ise faiz artırma kararı aldı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etti. Tüm bu gelişmeler, uluslararası piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.

Ekonomik Göstergeler ve Fed'in Açıklamaları

Fed, yaptığı açıklamada istihdam kazanımlarının yavaşladığına dikkat çekerken, işsizlik oranının yükseldiğini belirtti. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesine rağmen yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı. Fed, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güvenin arttığını, ancak istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin dengede olduğunu ifade etti.