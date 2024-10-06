Özel hastaneler hemşire bulamıyor! Sektörde 30 bin açık var

Son dönemde özel hastaneler hemşire bulmakta zorlanıyor. Yaklaşık 50 bin hemşirenin çalıştığı özel hastanelerde, 30 binden fazla hemşire açığı bulunuyor. Bu durum nedeniyle yetişmiş tecrübeli hemşirelerin maaşı katlanırken, bazı hemşireler rekor maaşla transfer olarak maaşta doktorları solladı.

GÜNLÜĞÜ 15 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Avrupa'da da hemşire açığı bulunurken; Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde hemşire eksiği nedeniyle bazı hastaneler kapandı. Pandemi süreci, kamuda şartların daha iyi olması, evde sağlık hizmeti veren oluşumlar, günlük ücreti 5 bin ila 15 bin TL arasında değişen "ebeveyn danışmanlığı" hizmeti veren yeni doğan bebek hemşirelerindeki artış özel hastanelerin hemşire bulma sıkıntısını da katlıyor. Hatta öyle ki günlüğü 15 bin TL'yi bulan yeni doğan bebek ebeveyn danışmanlığı veren hemşirelerden randevu alabilmek için 1 yıl gibi beklemek gerekebiliyor.

MAAŞI DOKTORLARI GEÇENLER VAR

Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerde hemşire sayısının yetersiz olduğunu belirterek, "Sorun çok ciddi. Özel hastanelerde hemşireler 25-40 bin TL arasında maaş alıyor, kamuda ise 40 bin TL'nin altında maaş almıyor, cumartesi - pazar ve bayram günlerinde de çalışmıyorlar. Özelde durum böyle değil" dedi. Özelde de son dönemde maaşlarda artış yaşandığını aktaran Bahat, bazı yetişmiş hemşirelerin maaşının doktorları geçtiğini söyledi.

Hemşire açığı nedeniyle maaşların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor (AA)

BAKAN SIKINTILARA HAKİM

Sağlık turizmi yapan ve özel muayenehane açan doktorların da sektörden hemşire çektiğini ifade eden Bahat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yaşadıkları sıkıntılara hakim olduğunu ifade etti. Bahat, "Sağlık Bakanı'mız Sayın Kemal Memişoğlu sıkıntılarımıza çok hâkim. Sektörde yangın var. Üniversite hastaneleri de hemşire bulma sıkıntısı yaşıyor. İyi maaş veremiyorlar. Çok iyi yetiştirdikleri hemşirelerini kaybediyorlar." dedi.

Bahat, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Evde sağlık hizmeti verdiğini iddia eden birçok şarlatan var. Böyle bir piyasanın olması beni dehşete düşürüyor. Halkın sağlığıyla oynuyorlar. Denetlenmeli ve ceza almalılar."

YASAL OLMAMASINA RAĞMEN TEKNİKER ÇALIŞTIRIYORLAR

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, çalışma saatlerinin fazlalığı ve düşük maaşlara dikkat çekerek, "Özel hastanelerin hemşire bulamamasının temel sebebi de bu. Şu anda 100 bin hemşire atama bekliyor." dedi. Hemşire sorununun daha çok büyükşehirlerde olduğunu belirten Özbaş, şöyle devam etti: "Büyükşehirlerde düşük maaşlarla geçinmek mümkün değil. Pek çok özel hastane, yasal olmamasına rağmen hemşire yerine tekniker ya da biyoloji mezunları hemşire gibi çalıştırılıyor."

KAMUDA DA SAYI YETERSİZ

Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise kamuda da hemşire sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Şehir ve kamu hastaneleri açıldıkça her geçen gün hemşire ihtiyacının arttığını ifade eden Doğan, "Sadece Türkiye değil dünyada da hemşire bulma sıkıntısı yaşanıyor. 2022 verilerine göre kamuda 154 bin 420 hemşire çalışıyordu. Bu sayı 2023'te 177 bin 767 oldu. Yine de yeterli değil. Hemşirelerde ve paramediklerde de atama olmalı. Yakın zamanda yeni atamalar yapılacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.