Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Parası ekim ayı ödeme takvimi

Ekim ayına girilmesiyle birlikte, Aile Destek Ödemesi'nin ne zaman hesaplara yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen bu ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamalara göre, Ekim ayı Aile Destek Programı ödemelerinin tarihleri netleşmek üzere. Peki, bu ay ödemeler hangi günlerde yapılacak? İşte, 2024 Ekim ayına dair ödeme takvimiyle ilgili detaylar...

Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yatacak?

Aile Destek Ödemeleri'nin ne zaman yatacağı sorusu, Eylül ayının ortalarına yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemelerin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesaplarına aktarılması bekleniyor. Ödemelerin kesin tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde, konu hakkında detayları güncel olarak paylaşacağız.

E-Devlet Üzerinden Ödeme Sorgulama

Aile Destek Paketi kapsamında ödemeler, her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapabilirler. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" sekmesi altında bulunan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak aile destek ödemeleri hakkında bilgi edinebilirler.

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Aile Destek Programı'na başvuran hanelerin sosyoekonomik profilleri ve gelir seviyeleri, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilmektedir. 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hanelerden belirlenenler, bu tespiti takiben ödemelerden yararlanabilecekler. Ödeme tutarları ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

450 TL ve altı: 1.250 TL

450 TL üzeri/911,15 TL ve altı: 1.100 TL

11,15 TL üzeri/1.372,30 TL ve altı: 950 TL

1.372,30 TL üzeri/2.835,60 TL'den az: 850 TL

Eylül ayı ödemeleriyle ilgili gelişmeler ve detaylar için bizi takip etmeye devam edin.