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EPDK'dan 11 şirkete lisans!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 11:02
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EPDK’dan 11 şirkete lisans!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 11 şirkete lisans verildi. EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre EPDK, 5 şirkete elektrik üretim lisansı, 3 şirkete eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı ile 1 şirkete tedarik lisansı verdi. Kurum, 1 şirketin üretim lisansını iptal etti, 1 şirketin ise lisans süresini sonlandırdı.

Öte yandan, EPDK tarafından 1 şirkete elektrikli şarj ağı işletmeci lisansı ile 1 akaryakıt şirketine de ihrakiye lisansı verildi.

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