Avukata kiralık ev yok! Ev sahiplerinin yeni gözdesi öğrenciler oldu

Pandemi sonrası fahiş şekilde artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracıların karşı karşıya kalmasına neden oldu. İki taraf arasındaki sıkıntılar nedeniyle birçok kişi mahkemenin yolunu tutarken, bu durum kiralık ev arayan avukatları da mağdur etti. Ev sahiplerinin özellikle avukatlara ev kiralamak istemediğini belirten uzmanlar, avukatların tüm hukuki hakları ve atılabilecek adımları kapsamlı şekilde bilmeleri sebebiyle bu durumun ortaya çıktığını savunuyor.

AVUKATLARIN HUKUKİ BİLGİSİ OLDUĞU İÇİN EV SAHİPLERİ ÇEKİNİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "Avukatlara yönelik bu tutumu son dönemde maalesef çok sık duyuyoruz. Ev sahipleri bildiğiniz gibi artık konutu kiraya verirken çıkış taahhütnamesi gibi çeşitli şartlar öne sürerek 'ipin ucu bende olsun' mantığında hareket ediyor. Avukatlar da bu konuda hukuki bilgiye sahip olduğu için bir çekingenlik hali oluşuyor" dedi.

EN ÇOK ÖĞRENCİ TERCİH EDİLİYOR

Sabah'ın haberine göre ev sahiplerinin en çok öğrencileri tercih ettiğini söyleyen Tren, "Ev sahiplerinin konutlarını en çok kiraya vermek istediği grup, öğrenciler. 2-3 sene kalıp ardından evi boşaltacak olan kiracılar, daha kazançlı grup olarak görülüyor. Bunun yanı sıra öğrenciler genellikle bir araya gelip toplu şekilde kaldıkları için, konut sahipleri kira bedellerini daha yüksek talep etme fırsatı yakalıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da ev sahiplerinin avukatları tercih etmediğini ifade ederken, "Ev sahipleri özellikle son dönemde avukatlara kiralık ev vermekten kaçınıyor. Bildiğiniz gibi ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının çok arttığı bu süreçte, haklarını daha iyi bilmeleri sebebiyle avukatlara karşı bir önyargı var. Bu da ev arayışındaki avukat vatandaşlarımız arasında bazı mağduriyetlerin baş göstermesine sebep oluyor." dedi.

AVUKATLARDAN SONRA POLİSLER GELİYOR

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da ev sahiplerinin en istemediği kiracı kesiminin avukatlar olduğunu dile getirerek, "Ev sahipleri özellikle son dönemde avukatlara kiralık ev vermekten kaçınıyor. Bildiğiniz gibi ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının çok arttığı bu süreçte, haklarını daha iyi bilmeleri sebebiyle avukatlara karşı bir önyargı var. Bu da ev arayışındaki avukat vatandaşlarımız arasında bazı mağduriyetlerin baş göstermesine sebep oluyor. Avukatlardan sonra polisler de ev sahipleri tarafından tercih edilmiyor." dedi.