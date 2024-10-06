Enerjide dev adım! Önce Somali sonra Sao Tome

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (5 Ekim 2024) Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somaliye uğurlanma törenine katıldı. Türkiye ile Somali arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev yapacak olan Oruç Reis, saat 14.30 sıralarında Dolmabahçe Ofisi önünde Başkan Erdoğan ve beraberindekiler tarafından selamlandı.

Başkan Erdoğan, geminin kaptanı Yaşar Özkan ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Oruç Reis'i böyle yolcu etti (AFP)

Erdoğan'ın "Mogadişu'ya geldiğinizde herhalde bizi ararsınız." sözlerinin ardından Kaptan Özkan, "Cumhurbaşkanım onurdur." dedi. Erdoğan'ın, teşekkür ederek "Rabbim yar ve yardımcımız olsun." temennisini iletmesi üzerine Özkan da "Çok teşekkürler Cumhurbaşkanım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler versin." diye konuştu.

ENERJİDE YENİ HAMLE

Türkiye, 2022 yılında Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti ile de ekonomik iş birliği anlaşması imzalamıştı. Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan bölge ile ilgili hidrokarbon iş birliğine de gidileceği öğrenildi. Başkan Erdoğan, dün (5 Ekim 2024) Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu. Görüşmede açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kazan-kazan ilkesiyle ilişkilerimizi geliştireceğiz." dedi.

Türkiye'yle Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında hidrokarbon anlaşması imzalandı (5 Ekim 2024 / AA)

HİDROKARBON ORTAKLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Sao Tome ve Principe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio'yla görüşmemizde Sao Tome ve Principe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalararası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. 2 ülke arasında güvenlik, kolluk eğitimi ve enerji alanında anlaşmalar imzalandı.