Dolandırıcıların gözü araç kiralama sitelerinde! Sahte ilanlara dikkat

İnternet üzerinde kurumsal araç kiralama şirketlerinin sitelerini taklit eden dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan depozito ve araç sigorta teminat bedeli tahsil ettikten sonra ortadan kayboluyor. Piyasaya göre daha düşük fiyat vererek vatandaşın ilgisini çeken bu sahtekarlar, Google'a ödedikleri sponsorluk bedelleri sayesinde de "araç kiralama" diye arama yapıldığında ilk sıralarda listeleniyor. Böylece sitelerin popüler ve herkesin kiralama yaptığı siteler olduğunu düşünen vatandaş durup düşünmeye fırsat bulamadan tuzağa düşüyor.

Günümüzde internet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırılma riski giderek artarken, bu nedenle online araç kiralama hizmeti alırken de vatandaşların dolandırılmamak için dikkatli olmaları gerekiyor.





CAZİP FİYATLARLA TÜKETİCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR



Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Çok sayıda tüketicinin mağdur olduğu dolandırıcılık olayları arasına son dönemde araç kiralama sektörü de girdi. Dolandırıcılar, kurumsal araç kiralama şirketlerinin web sitelerini kopyalayarak benzer görünümlü siteler oluşturuyor ve cazip fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu siteler, yoğun talep dönemlerinde daha aktif olarak hizmet verirken dijital reklamlarla kendi oluşturdukları sahte internet sitesine trafik çekiyorlar. Sürekli web adreslerini ve telefon numaralarını değiştirerek, yakalanmadan uzun bir süre faaliyet gösteren dolandırıcılar, bu yolla yüzlerce tüketicinin mağdur olmasına sebep oluyor. Bu nedenle, araç kiralama işlemi yaparken dikkatli olmak ve güvenilir sitelerden hizmet almak büyük önem taşıyor.



PARAYI ALIP ORTADAN KAYBOLUYORLAR



Dolandırıcılar tuzaklarına düşürdükleri kişilerden aracın kendilerine teslimi için bir kaparo bedeli talep ediyorlar. Vatandaş bu ücreti karşı tarafa ödedikten sonra da araç sigorta teminat bedeli adı altında aracın başına herhangi bir olay geldiğinde sözde kendilerini garanti altına almak için ayrı bir ücret talep ediyorlar. Bu ücretin aracın sağlam şekilde teslim edilmesi sonrasında kendilerine iade edileceğini ifade ediyorlar. Ancak bu paralar karşı tarafa ödendikten sonra hizmet almak isteyen kişi ile tüm irtibat kesilerek ortadan kayboluyorlar.



VATANDAŞ NE YAPMALI?



Araç kiralarken vatandaşın mümkünse kiralamayı bayiden aracı görerek yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, araç kiralama şirketleri hakkında çevrimiçi yorumların okunmasının da fikir verebileceğini söyledi. Kişisel bilgilerin güvenliği için şirketin meşru olduğundan emin olunmadığı sürece kredi kartı veya kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor. Ayrıca üçüncü taraf web sitelerinden kiralama işlemi yaparken her zaman dikkatli olunması ve ödemelerin kredi kartıyla yapılarak ek koruma sağlanması önem arzediyor. Kredi kartı ile yapılan ödemenin hizmet alınamazsa iptal edilebileceği için daha güvenli olacağını anlatan uzmanlar ancak burada da kredi kartı bilgilerinin karşı tarafa verilmemesinin önemli olduğunu ifade ediyor.