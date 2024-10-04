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Borsa günün ilk yarısında yükseldi! (4 Ekim 2024)

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:16
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi! 4 Ekim 2024

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 8.902,30 puana çıktı. İşte en çok yükselen endeks...

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