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BIST 100 endeksi açılışta yükseldi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:05
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BIST 100 endeksi açılışta yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta güne yüzde 0,62 yükselişle başladı. Dün yaşadığı düşüşle 9 bin puanın altında günü kapatan endeks, açılışta 8.953,2 puandan işlem gördü.

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