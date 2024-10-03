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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:35 Güncelleme: 03.10.2024 14:52
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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

TCMB toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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