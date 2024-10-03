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Sosyal yardım alanlara 2025 Ocak'ta zam! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 07:07
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Sosyal yardım alanlara 2025 Ocak’ta zam! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerinin çoğu, Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte zamlanacak. Orta Vadeli Program (OVP) verilerinden elde edilen bilgilere göre, bu düzenleme, sosyal yardım alan bireylerin yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor. İşte bu konudaki detaylar…

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