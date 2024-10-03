03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Milyonların gözü TÜİK'te! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis maaşları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:59 Güncelleme: 03.10.2024 07:01
ABONE OL
Milyonların gözü TÜİK’te! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis maaşları...

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş zammını merakla beklerken, bu artışın belirleyicisi enflasyon oranları olacak. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program, 2024 yılı sonu için enflasyonu yüzde 41,5, zam oranını ise yüzde 9,31 olarak öngörüyor. Öte yandan, Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon tahmini yüzde 43,14’e çıkarken, zam oranı yüzde 10,59 olarak hesaplanıyor. Bugün saat 10.00’da TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verisiyle, memur maaş zammını etkileyecek üçüncü veri de netleşmiş olacak. İşte detaylı hesaplamalar ve beklentiler...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör