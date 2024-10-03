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Emekliye yeni hesap! İşte kalem kalem zamlı maaş tablosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 07:08
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Emekliye yeni hesap! İşte kalem kalem zamlı maaş tablosu

2024 yılı için enflasyon tahminleri, emeklilerin zam oranlarını şekillendiriyor. Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 41,5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı ise yüzde 13,44 olarak öngörülüyor. Piyasa anketlerinde 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14, zam oranı ise yüzde 14,76 olarak belirleniyor. Bu durumda, emekli maaşlarının 14.180 TL ile 14.553 TL arasında olması bekleniyor.

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