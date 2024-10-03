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Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Ekim iş yeri, dükkan, konut kira artışı ne kadar? TEFE-TÜFE

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:23
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Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Ekim iş yeri, dükkan, konut kira artışı ne kadar? TEFE-TÜFE

Ekim ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Ev sahipleri ve kiracılar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı eylül ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Enflasyon oranları, kira artışlarına doğrudan etki ettiği için yeni oran büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Ekim 2024 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

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