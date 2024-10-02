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Bakan Şimşek'ten açıklama! Yıllık cari açıkta gerileme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:59 Güncelleme: 02.10.2024 15:16
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Bakan Şimşek’ten açıklama! Yıllık cari açıkta gerileme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık cari açıkla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek "Yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

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