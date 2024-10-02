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Borsa İstanbul'da endeks güne düşüşle başladı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:08
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Borsa İstanbul’da endeks güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Ekim 2024 günü açılışta yüzde 0,33 düştü. Endeks güne 9.320,46 puandan başlarken, en büyük düşüş yüzde 1,33 ile turizm sektöründe oldu.

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