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Sahtekarlara ceza yağacak! En çok o ürünleri taklit ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 08:33
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Sahtekarlara ceza yağacak! En çok o ürünleri taklit ediyor

Dolandırıcılar gıdada taklit ve tağşiş gibi yollara başvurarak vatandaşın hem parasına hem de sağlığına göz dikiyor. En çok taklidi yapılan ürünlerin başında zeytinyağı, tereyağı, bal, et ve peynir geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşı kandıran firmaları ifşa etmeye yönelik hamlelere imza atarken, Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Güngör "Tarladan çatala olan her zincirde gıda güvenliğini sağlamak sadece bakanlık eliyle olmaz. Burada paydaşların her biri bu sorumluluğu paylaşmalı… Vatandaşlar da işini doğru dürüst yapan işletmeler de bu işe sahip çıkmalı…" dedi.

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