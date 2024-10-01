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Rekabet Kurumu ödemeleri HTS üzerinden de yapılabilecek

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:42
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Rekabet Kurumu ödemeleri HTS üzerinden de yapılabilecek

Yeni anonim ve limitet şirket kuruluşu ile sermaye artırımı işlemlerinde Rekabet Kurumuna yapılacak ödemeler, Harç Takip Sistemi (HTS) üzerinden de tahsil edilebilecek.

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