01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Emekli maaşları ve çalışma saatleriyle ilgili bakanlıktan flaş açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:06 Güncelleme: 01.10.2024 09:24
ABONE OL
Emekli maaşları ve çalışma saatleriyle ilgili bakanlıktan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farka ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan konuya ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." dedi. Bakan Işıkhan ayrıca çalışma saatlerinin kısalmasıyla ilgili bir çalışmanın olmadığının altını çizdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör