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Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 06:13
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Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon verileri, bu kez eylül ayı için merakla bekleniyor. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar, bu verilerin kira artış oranlarına nasıl yansıyacağını öğrenmek için gözlerini TÜİK'e çevirmiş durumda. Eylül ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı ve beklentilerin hangi yönde olduğu, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Ekim ayında ilan edilecek eylül ayı enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşı ve kira zammını bekleyen kiracıları yakından ilgilendiriyor. On iki aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenecek eylül ayı kira zammı, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda merak konusu oldu.

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına dair enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi netleştirdi. TÜİK'in açıkladığı takvime göre, enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu veriler, hem yıl sonu ekonomik beklentiler açısından hem de kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu enflasyon beklentilerinde hafif bir gerileme gözlemlendi. Ankete katılan reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanların görüşlerine göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü. Ancak bu küçük düşüş, tüketici fiyatlarındaki genel artışın hala yüksek seviyelerde devam ettiğine işaret ediyor.

Eylül Ayı İçin TÜFE Artış Tahminleri Sabit

TCMB'nin eylül ayına dair yayınladığı ankette, TÜFE artışı beklentisi geçen ay olduğu gibi yüzde 2,22 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, eylül ayında fiyat artışlarının temkinli bir seyir izlediğini gösterse de, 2024 yılı genelinde enflasyon baskısının sürdüğüne dair işaretler bulunuyor.

enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak (AA)enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak (AA)

12 Ay Sonrası İçin Enflasyon Öngörüleri

Uzmanlar, TÜFE'deki artışın uzun vadede nasıl seyredeceği konusunda da tahminlerde bulundu. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için öngördüğü TÜFE artış oranı yüzde 28,71 olarak belirlendi. Bu oran, fiyatların uzun vadede nispeten daha ılımlı bir seyir izleyeceğine dair beklentiyi yansıtıyor. Ancak yine de yüksek enflasyon döneminin henüz sona ermediği düşünülüyor.

Kira Zammında Son Durum Ne?

Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki kira artış oranları da netleşecek. TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek kira zam oranı, özellikle büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek. Bu yüzden kira artışları konusunda enflasyon verileri belirleyici olacak.

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