Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Ekim ayında ilan edilecek eylül ayı enflasyon verileri, milyonlarca vatandaşı ve kira zammını bekleyen kiracıları yakından ilgilendiriyor. On iki aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenecek eylül ayı kira zammı, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda merak konusu oldu.

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına dair enflasyon verilerini açıklayacağı tarihi netleştirdi. TÜİK'in açıkladığı takvime göre, enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu veriler, hem yıl sonu ekonomik beklentiler açısından hem de kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu enflasyon beklentilerinde hafif bir gerileme gözlemlendi. Ankete katılan reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanların görüşlerine göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü. Ancak bu küçük düşüş, tüketici fiyatlarındaki genel artışın hala yüksek seviyelerde devam ettiğine işaret ediyor.

Eylül Ayı İçin TÜFE Artış Tahminleri Sabit

TCMB'nin eylül ayına dair yayınladığı ankette, TÜFE artışı beklentisi geçen ay olduğu gibi yüzde 2,22 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, eylül ayında fiyat artışlarının temkinli bir seyir izlediğini gösterse de, 2024 yılı genelinde enflasyon baskısının sürdüğüne dair işaretler bulunuyor.