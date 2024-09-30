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BOTAŞ duyurdu! Doğal gaza ekim ayında zam yok

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 21:08
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BOTAŞ duyurdu! Doğal gaza ekim ayında zam yok

Ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıklayan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekim ayında uygulayacağı satış fiyatının bin metreküp doğal gazda 5 bin 631 lira olduğunu duyurdu.

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