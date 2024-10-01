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Elektrik ve doğalgaza zam yok! Faturaların yüzde 60’ını devlet karşılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 07:00
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Elektrik ve doğalgaza zam yok! Faturaların yüzde 60’ını devlet karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekim ayında elektrik ve doğal gaza zam yapmama kararı aldı. 2023'te doğal gaz ve elektrikte toplam destekleme tutarı 280 milyar lirayı aşarken, 2024 yılı geneli için ise faturalara 584 milyar liralık bir destek verilecek.

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