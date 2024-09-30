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Türkiye'ye para aktı! 2 haftada 8,4 milyar dolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 07:26 Güncelleme: 30.09.2024 07:29
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Türkiye’ye para aktı! 2 haftada 8,4 milyar dolar

Türkiye'nin ekonomide izlediği yol haritası karşılık vermeye devam ediyor. Bir yıl içerisinde üç kredi derecelendirme kuruluşu birden Türkiye'nin notunda artırıma giderken, dezenflasyon süreci ve risk primlerinde (CDS) düşüş yabancının güvenini tazeledi. Son 2 haftada Türkiye'ye 8,4 milyar dolarlık yabancı girişi olurken, borsada da yabancılar 4 hafta sonra yeniden alıma geçti. Merkez Bankası net rezervleri ise 12 milyar dolar arttı.

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