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Togg'un sedan modeli T10F 2025'te yollarda

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 13:53 Güncelleme: 29.09.2024 13:53
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Togg’un sedan modeli T10F 2025’te yollarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un ilk sedan modeli T10F'nin 2025 itibarıyla piyasaya sürüleceğini söyledi. Bakan Kacır, aracın mevcut T10X'e göre 80 kilometre daha uzun menzile sahip olacağını açıkladı.

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